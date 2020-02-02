武漢肺炎疫情持續加溫，台灣確診人數已達10例，雖然台東並沒有確診病例，但觀光產業卻不可避免的也遭受衝擊，已陸續有旅宿業者接獲部分國內、外遊客的退訂電話，恐衝擊台東觀光市場。

今年春節年假從1月23日至29日共7天，台東縣內各大風景區人山人海，台東縣旅宿業住房率更達到8成，台東市區則達9成以上幾乎滿房，即便年假結束，直到元宵節之前，仍有4到5成的住房率，但持續加溫的武漢肺炎恐影響這波旅遊人潮。

台東樂遊民宿李老闆表示，由於武漢肺炎關係，目前國際訂房平台對中國大陸疫區的旅客已經開始免費退訂，而台灣不少在地遊客也擔心這時間外出旅遊會受病毒感染，旅宿業者們也陸續接到要求退訂的電話。

李老闆說，由於目前觀光局民宿管理辦法裡面，只有針對天災，並無針對傳染病訂定退款標準與相關規定，不少同業有點無所適從，現在他的處理方式是先建議客人延期，若客人堅持退訂，民宿也會同意免費取消訂單。

李老闆建議，希望交通部觀光局、衛服部或縣府主管機關可以藉此事件訂定出傳染病旅宿業退訂房相關標準，讓旅宿業者和旅客都有法可以依循，讓防疫與觀光損失雙方之間達到平衡，也希望武漢肺炎能早日平息。

(中時 )