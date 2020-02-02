租賃車公司葉姓負責人，因對於政府管理Uber政策不滿，在臉書上PO文批評「政府比黑道還不如，收了錢還不辦事，還要殺人滅口」後，卻在下方留言「誰敢出門開車，我就去放火燒交通部！」台北地院依恐嚇公眾罪判處葉男徒刑2月，緩刑2年，須支付公庫6萬元。

國內因Uber營運問題，一再引發業者抗議，2018年11月13日，有人在臉書社團《UBER DRIVERS TAIWAN》嗆聲說「誰敢出門開車，我就去放火燒交通部」，遭網友向警方檢舉，警方找到經營租賃車公司的葉姓男子，並依法送辦。

檢方調查，葉男是租賃車公司負責人，也是全國小客車租賃公會會員、臉書社團《UBER DRIVERS TAIWAN》會員，他因不滿政府管理Uber政策，在社團上PO文「這個政府真的比黑道還不如，針對UBER也不合理，合法納稅了，誰也不能被針對，不然就把稅金退回來啊，比黑道還不如，收了錢還不辦事，還要殺人滅口」，緊接著就在下方留言「誰敢出門開車，我就去放火燒交通部！」

檢方調查時，葉男辯稱，留言文字是反諷意思，否認恐嚇，北院審理時，葉男認罪，依恐嚇公眾罪判處徒刑2月，緩刑2年，須支付公庫6萬元。

(中時 )