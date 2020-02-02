沖繩自駕遊變調 台人、美軍貨車相撞送醫 11:142020/02/02 中時電子報 吳映璠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 日媒報導，台灣旅客上月31日自駕遊沖繩時，和美軍貨車相撞，車上台灣旅客受傷送醫。（示意圖／shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日媒報導，台灣旅客上月31日自駕遊沖繩時，和美軍貨車相撞，車上台灣旅客受傷送醫。 據《沖繩時報》1日報導，上月31日晚間6時55分，那霸市山下町縣道7號公路上，一輛美軍貨車和一輛台灣旅客駕駛的自駕車相撞，報導指出，自駕車上40多歲的台灣男性因手臂疼痛，已送往醫院治療，美軍貨車中的4名美軍則沒有受傷。 レンタカーと米軍車両が衝突 台湾の観光客けが https://t.co/RfVjaUd0iq #事件・事故 #okinawa #沖縄— 沖縄タイムス (@theokinawatimes) February 1, 2020 這起事故造成道路兩側的4線車道暫時封閉2.5小時。 文章來源：レンタカーと米軍車両が衝突 台湾の観光客けが (中時電子報) #美軍 #沖繩 #自駕 #台灣 #遊客 #旅客 #相撞 #貨車 #送醫 #那霸 #受傷 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本仍活在美軍占領體制 04:102020/01/29 時論廣場 美軍B-52H轟炸機 再傳進入台北飛航情報區 10:162020/02/01 政治 美軍空襲葉門 擊殺基地組織分支領袖 20:442020/02/01 國際 美此時飛進台海 居心叵測 04:092020/02/02 焦點新聞 國際熱門新聞 疫情沒完 陸再爆致命禽流感 - 國際 一家人有難同當！金正恩致函習近平這麼說 - 國際 掀褲長滿「綠蚯蚓」！ 女主播10年不敢露腿…短裙夢險碎 - 國際 2020武漢風暴》WHO排除台灣 卜睿哲批已不是「世界」衛生組織 - 國際 布萊恩直升機少三設備 美擬強制所有航空器加裝 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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