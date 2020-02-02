日媒報導，台灣旅客上月31日自駕遊沖繩時，和美軍貨車相撞，車上台灣旅客受傷送醫。

據《沖繩時報》1日報導，上月31日晚間6時55分，那霸市山下町縣道7號公路上，一輛美軍貨車和一輛台灣旅客駕駛的自駕車相撞，報導指出，自駕車上40多歲的台灣男性因手臂疼痛，已送往醫院治療，美軍貨車中的4名美軍則沒有受傷。

這起事故造成道路兩側的4線車道暫時封閉2.5小時。

(中時電子報)