高市19歲黃姓男子今（2）日凌晨4時許，駕駛白色休旅車行經新興區六合、林森路口時闖紅燈，攔腰撞上白色小客車，釀成杜姓駕駛骨折，陳姓女乘客重傷送醫不治。黃男辯稱，沒有注意到號誌才出意外，但警方調出路口監視器發現，紅燈早已持續至少30秒，訊後依過失致死罪移送法辦。

警方表示，黃男向叔叔借來這輛白色休旅車，凌晨載友人兜風，準備與另名友人會合，但尚未聯絡上對方，於是在新興區附近繞，未料在行經六合、林森路口時疑似闖紅燈，「垂直」撞上行駛在林森路北往南方向的杜姓駕駛。

兩車發生激烈撞擊後，小客車遭撞180度大迴轉，直到撞上路邊電線桿才停止，休旅車則是衝撞一旁騎樓店家才止住，造成該店家電捲門也凹了進去，至於兩車車輛毀損嚴重，其中休旅車車頭更是嚴重凹陷。

警方指出，黃男與車上19歲友人同樣輕傷，但被撞的小客車杜姓駕駛受到骨折，副駕駛39歲陳姓女子因直接從側邊遭撞擊，加上沒有安全氣囊保護，造成全身多處重傷，送醫後仍回天乏術。

肇事的黃男供稱，當時時速約4、50公里，沒有注意到交通號誌，發現變紅燈時，已經來不及煞車才出車禍，但當下立即下車報案。不過，警方事後查出紅燈已持續很久，至少30秒以上，與其說法有出入。 雙方駕駛均無酒駕，實際肇事原因有待進一步釐清。

(中時 )