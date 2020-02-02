大陸工信部2日召開新聞發布會，說明目前大陸口罩實際產能已恢復60％。截至1日晚上24時，大陸國內企業已向湖北發送N95口罩13.4萬個。

據新華社引述工信部新聞發言人黃利斌2日說，目前武漢物資主要缺口在醫用防護服、醫用N95口罩等防護用品，正全力推動重點企業復工復產，到1日醫用防護服日產量已達2萬件，與1月28日的0.87萬件相比增幅明顯，並加緊擴大國際採購，竭力保障需求。

(旺報 )