陸工信部：口罩產能恢復6成 發送湖北N95口罩13.4萬 11:332020/02/02 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸工信部2日召開新聞發布會，說明目前大陸口罩實際產能已恢復60％。截至1日晚上24時，大陸國內企業已向湖北發送N95口罩13.4萬個。 據新華社引述工信部新聞發言人黃利斌2日說，目前武漢物資主要缺口在醫用防護服、醫用N95口罩等防護用品，正全力推動重點企業復工復產，到1日醫用防護服日產量已達2萬件，與1月28日的0.87萬件相比增幅明顯，並加緊擴大國際採購，竭力保障需求。 (旺報 ) #口罩 #大陸 #工信 #防護服 #湖北 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫搶口罩 醫生：這種人不必天天戴 08:172020/01/30 生活 口罩剩一盒秒漲1百 店員嗆一句網怒喊檢舉 08:352020/01/30 日常 吃飯脫口罩再重戴可以嗎？ 醫生這樣說 12:292020/01/30 生活 防疫關鍵期 口罩這樣挑最對 21:192020/01/30 生活 口罩戴久耳朵痛？ 這招神解超有效 08:042020/01/31 生活 選舉送的口罩能防疫？新立委洪孟楷：是醫療用口罩 15:542020/01/31 政治 今降為6元仍買不到？口罩之亂愈演愈烈 民怨一觸即發 11:232020/02/01 政治 戴口罩卻露出鼻子 醫嘆：何苦跟我們搶？ 12:532020/02/01 生活 開學口罩去哪買？國民黨團要政院檢討 13:182020/02/01 政治 全台口罩爆缺貨潮 名嘴：不知道政府堅持什麼？ 14:432020/02/01 娛樂 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 陸股開市慘劇才開始！ 老謝揭爆點…投資人抓穩了 - 財經 台積電跌掉7棟101 驚爆外資恐怖預謀 - 財經 台積電死敵出招 狠砸1千億求助ASML能成功？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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