上交所2日發布通知指出，上市公司如因受疫情影響，預計難以在原預約日期揭露2019年報告或2020年第1季季報的企業，可依規定向上交所公司監管部門申請辦理延期至4月30日前揭露。上交所也將根據大陸證監會統一部署，抓緊研究確定相關應對安排。

(旺報 )