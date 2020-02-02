上交所：疫情影響公司可申請延期揭露年報 11:332020/02/02 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上交所2日發布通知指出，上市公司如因受疫情影響，預計難以在原預約日期揭露2019年報告或2020年第1季季報的企業，可依規定向上交所公司監管部門申請辦理延期至4月30日前揭露。上交所也將根據大陸證監會統一部署，抓緊研究確定相關應對安排。 (旺報 ) #上交所 #公司 #年報 #延期 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》確診人數超越SARS 鍾南山：不會再大規模增加 12:052020/01/29 國際 公司強派到大陸工作 勞動部：可終止契約並要求資遣費 17:472020/01/29 生活 王文淵號召工總成員樂捐 助武漢疫情 10:392020/01/30 政治 避險情緒增 元大滬深300反1爆歷史大量 16:332020/01/30 財經 嘉義縣政府召開首次疫情整備會議 防範武漢肺炎疫情 18:192020/01/30 生活 2020武漢風暴》全球疫情蔓延 衝擊股市表現 19:172020/01/30 財經 波動變大 期交所調升保證金 04:102020/01/31 證券．權證 全台防疫 政院：第二預備金隨時待命 20:122020/01/31 政治 中國新視野－新型肺炎對經濟衝擊 不可小覷 04:092020/02/01 全球財經 應對肺炎疫情 人行：全力保障防疫資金調撥 16:412020/02/01 財經 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 即時 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 即時 陸股開市慘劇才開始！ 老謝揭爆點…投資人抓穩了 - 財經 台積電跌掉7棟101 驚爆外資恐怖預謀 - 財經 台積電死敵出招 狠砸1千億求助ASML能成功？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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