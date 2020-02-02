外交部長吳釗燮就「義大利停航」等事進行說明

大陸武漢肺炎疫情擴散全球，義大利等國卻對台灣祭出停航，外交部長吳釗燮今天召開記者會，強調問題的根源，在於世衛組織調查報告中，將台灣列為中國一部分，導致各國在祭出防疫措施時出現混淆，呼籲世衛組織儘速改正錯誤，防疫更不應排除台灣。

武漢肺炎疫情延燒，義大利傳出禁止中港澳台航班入境，越南也一度停飛我國航班，在外交單位緊急接洽後才恢復。

吳釗燮今天上午親自召開記者會表示， 一月三十一日世界衛生組織宣佈武漢肺炎疫情的爆發是國際公衛的緊急狀態，這項宣布，讓各國都調整入出境和飛航政策，我們也了解各國為保護公民採取一些必要的措施，「這是必然的」。

但他說，義大利政府在接收世衛組織的訊息後，也接受衛生部門的建議，以防疫為由，禁止台灣航班進入其飛航情報區，昨天下午越南也做同樣的宣布，經過努力後，台越航班已恢復正常，但義大利政府的錯誤卻沒有修正。

對義大利政府的決定，他感到極為遺憾，吳釗燮認為，這個錯誤的決定是基於錯誤的資訊，而不是基於對該病毒和疫情的正確評估。到目前為止，台灣確診感染病例，不會比其他國家多，除了中國之外，也沒有其他國家的航班受到影響。

他強調，當我們還在透過外交管道，希望能夠解決義大利之間航班問題的時候，他必須指出問題的根源是世衛組織對該病毒和疫情的報告，該報告中將中國的確診人數包涵了香港、澳門和台灣，世界衛生組織將台灣當成中國一部分的作法，已經對台灣以及台灣兩千三百萬人民造成困擾。

他說，不只台灣人民政府無法申請參加世界衛生大會，台灣的專家也被拒絕參與技術性會議，世衛排除台灣的作法，對台灣和台灣兩千三百萬人不公平，也對本來有機會獲得台灣協助的國家人民不公平。

吳釗燮感謝各國積極發聲為臺灣爭取參與世衛組織的權利，他說，世衛組織的作法已對台灣人民造成傷害，成百上千的台灣人民受困在他國機場，且無法爭取賠償。

他呼籲世界衛生組織承認簡單的事實，亦即台灣是台灣、台灣不是中華人民共和國的一部份，不受中國管轄，衛生防疫也是由兩個獨立而互不隸屬的單位管轄，呼籲世衛組織儘速改正嚴重的錯誤。

(中時 )