武漢肺炎疫情持續延燒，至今仍未有效控制，大陸為加強防控工作，延長春節假期，陸股同樣跟進，將於明天（2月3日）重新開市交易。不過，美媒引述觀察人士指出，儘管各金融公司已努力做好開市準備，但目前還不能排除大陸股市再次延後開市時間。

截至2月1日午夜，大陸肺炎確診1萬4380例，累計死亡病例高達304例；而僅昨日一天的時間，就暴增2590例確診病。

美國之音報導，這次新型冠狀病毒疫情已被世界衛生組織宣佈為「國際緊急衛生事件」，北京當局急於儘早控制疫情，避免帶來更多的經濟和政治壓力，因此，有觀察人士認為，不排除大陸再次延後股市開市時間。

為加強防控工作，上海市已經延後開工至2月9日，但路透報導，大陸的銀行和證券經紀公司決定從周一開始給值班員工發雙薪；第二大借貸銀行中國建設銀行和恆生銀行決定採取輪流上班方式，以確定辦公室有交易團隊值班。

另有基金經理人表示，病毒阻止不了市場恢復交易，他說，「交易員都急迫開市交易，這是錢的問題。如果別人都在交易，而你沒有，就處於劣勢。」

據上海證交所數據顯示，大陸的股市和債市是世界第二大市場，上海證交所在去年每天的交易量平均2229億元人民幣，銀行間的債市的平均交易量是8360億元。

(中時電子報)