大陸境外「首起武漢肺炎死亡」！ 菲律賓證實：44歲男不治身亡 11:332020/02/02 中時電子報 CTWANT Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 （圖／美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢疫情持續延燒，菲律賓政府召開記者會指出，境內一名來自武漢的44歲男子確診新型冠狀病毒後，經過治療仍於昨（1日）身亡，為大陸以外首例死亡個案。 更多 CTWANT 報導 湖南驚爆H5N1禽流感 歐洲多國同傳H5N8疫情 結婚5年沒小孩！送子大師：有邪靈作祟...「仙姑借用身體」男女交纏 (中時電子報) #大陸 #44 #死亡 #武漢肺炎 #菲律賓 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》中東失守！阿聯出現首起武漢肺炎病例 15:212020/01/29 國際 武漢肺炎衝擊經濟！台股開盤恐暴跌 公股行庫四大基金！千億銀彈上膛 國安基金備戰 04:102020/01/30 財經焦點 《電腦設備》順達科武漢肺炎無重大影響，以非IT產品助攻獲利 09:432020/01/30 財經 《基金》武漢肺炎爆發，永豐1-3年美國公債ETF大漲逾13％ 10:002020/01/30 財經 《基金》張帆：武漢肺炎黑天鵝不致重創經濟，但造成恐慌不容小覷 12:332020/01/30 財經 《熱門族群》金鼠紅盤慘摔季線，點將台股抗「疫」奇兵 12:332020/01/30 財經 《半導體》武漢肺炎恐衝擊陸5G換機潮，聯發科重挫 13:412020/01/30 財經 武漢肺炎開棒球第1槍 亞洲棒總中彈 14:402020/01/30 體育 為何歐洲人不戴口罩？網曝國情差異 16:182020/01/30 日常 武漢肺炎病例持續增加 避險資產日圓上漲 23:282020/01/30 財經 國際熱門新聞 疫情沒完 陸再爆致命禽流感 - 國際 一家人有難同當！金正恩致函習近平這麼說 - 國際 掀褲長滿「綠蚯蚓」！ 女主播10年不敢露腿…短裙夢險碎 - 國際 2020武漢風暴》WHO排除台灣 卜睿哲批已不是「世界」衛生組織 - 國際 布萊恩直升機少三設備 美擬強制所有航空器加裝 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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