武漢肺炎疫情延燒，1月31日宣布拒絕陸港澳及台灣班機入境，昨（1）日義大利民航局同意，恢復華航2班機接回滯留旅客。今日外交部長吳釗燮召開國際記者會說明，卻遭網友罵翻。

吳釗燮在記者會中表示，問題的根源在於WHO調查報告中，將台灣列為大陸一部分，導致各國在祭出防疫措施時出現混淆，呼籲WHO儘速改正錯誤，防疫更不應排除台灣。

除了義大利禁止台灣航班入境，越南也一度停飛我國航班，對此吳釗燮說，WHO宣布武漢肺炎疫情爆發是國際公衛的緊急狀態，讓各國調整入出境和飛航政策，也了解各國為保護公民採取一些必要的措施，「這是必然的」，經溝通後，台越航班已恢復正常，但義大利政府的錯誤卻沒有修正，感到極為遺憾。

外交部大動作召開國際記者會，卻遭網友罵翻，表示「對義大利發佈，不是對台灣人民」、「關起門來講給自己聽？」「斷交部長好久不見了，快出動網軍去出征義大利政府網站啊，不要只會遣責和遺憾沒用啦」、「對自己有利就出頭，斷7國就躲起來！」

(中時電子報)