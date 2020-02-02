柳姓女子一度受困車內，消防人員將她救出。（清水消防分隊提供／陳淑娥台中傳真）

柳姓女子昨天深夜駕駛小客車，行經台61線西濱快速道路北上時，疑因酒駕自撞匝道分隔島，該部小客車撞成廢鐵，柳女身上多處骨折，緊急送童綜合醫院救治，目前仍加護病房治療與觀察中，警方將依公共危險罪嫌送辦。

清水警方調查，36歲柳姓女子1日晚間10時許，駕駛小客車行經台西濱快速道路北上時，疑因酒駕自撞匝道分隔島，柳女一度受困車內，消防人員協助脫困，柳女身上多處骨折，小客車零件散落四處，嚴重毀損幾乎成廢鐵。

院方指出，患者到院時血壓低呈休克狀態，胸部與腹部挫傷，右股盆與右腳踝股骨折，急救後恢復意識，目前在加護病房治療與觀察中。

清水警方表示，目前柳女仍在治療中，將待偵訊後釐清肇事原因後，送台中地檢署偵辦；同時呼籲駕駛人切勿酒後駕車，以避免觸法及憾事發生。

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(中時 )