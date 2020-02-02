2020浪漫台3線戀戀大湖草莓文化嘉年華馬拉松，2日清晨登場，約2000名跑者共聚一堂，因應武漢新型冠狀病毒防疫措施，大湖鄉地區農會在確定如期舉行後，緊急向廠商訂購2500片口罩，於活動日憑跑者的號碼布領取，多數跑者表示有自備口罩，但開跑時為了維持換氣順暢，選擇「備而不戴」。
苗栗縣大湖地區農會為推廣草莓季，2日與台灣鐵人運動協會共同舉辦馬拉松活動，雖然疫情來勢洶洶，主辦單位考量活動辦至戶外且苗栗縣尚無確診病例，以及中央未禁止大型室內外活動舉辦，30日公告決議如期舉行，但是為了防疫，緊急訂購、募集逾千片口罩備戰。
大湖酒莊主會場2日清晨，陸續湧入來自全台各地的參賽跑者，工作人員設攤發放口罩，仔細檢查跑者身上的號碼布，並打勾做記號，大湖地區農會表示，經大會討論決定續辦馬拉松後，27日就緊急找廠商訂購2500個口罩，31日順利取貨。
來自新北市的慢跑隊看見攝影鏡頭興奮歡呼，絲毫未受疫情升溫影響路跑心情，人人手持剛領取的口罩，表示「來跑的人都很健康，跑步人多的時候就會戴口罩」。據現場觀察，多數參賽者雖自備口罩，但跑步時戴上口罩的人不多，也有跑者表示，戴口罩不好換氣，外面空氣好，就先備而不戴。
(中時 )
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