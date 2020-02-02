PaGamO學習平台是由長期關注台灣教育的台大電機系教授葉丙成所創立，由於受到2019新型冠狀病毒疫情（武漢肺炎）影響，香港政府最新宣布復課日將從2月17日延至3月2日，該平台因應停課的免費線上學科題庫，一天內累積近百家中學、230 家小學申請使用。

而過年後初六開工前，葉丙成也透過臉書、社群群組跟同事宣布，初六與初七這兩天先讓同事於家中上班，視這一波疫情發展而議。

葉丙成在其臉書上分享說，「我真的太震撼了，我們PaGamO跟香港教育界夥伴合作因應香港停課的免費線上學科題庫，昨天宣布後，一天的時間內竟然已經累積有 230 家小學、90家中學申請使用」。

他還說，看到平台能夠在這非常的時期，幫助香港這麼多學校的孩子在停課不停學。真的太感動了！！

PaGamO學習平台在2019年統計，擁有近136萬註冊用戶，每日約2萬人上線，立志翻轉過去制式化、填鴨式的教育方式，透過遊戲競賽模式，提升孩子學習動機。

(中時電子報)