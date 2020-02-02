武漢肺炎持續延燒，截至今（2日）早上10時許，大陸境內確診人數14411例、死亡304人；由於死亡人數不斷攀升，當局祭出死於肺炎患者遺體的處置工作指引，網路上更流傳一張武漢殯儀館24小時開放火化的公告。對此高大成表示，如果24小時不停火化，死亡人數上看2000人。

中國國家衛生委員會1日宣布「新型冠狀病毒感染的肺炎患者遺體處置工作指引」，醫療機構負責及時開具死亡醫學證明，通知殯儀館接運遺體，做好遺體消毒等衛生防疫處理工作，公安機關負責對運輸遺體的車輛優先給予通行便利，依法查處遺體轉運過程中的違法犯罪行為。

殯儀館24小時提供服務。（圖／翻攝自微博）

處置工作指引中提到，死亡的新冠肺炎患者遺體應當就近火化，不得採用埋葬或其它保存遺體方式，不得移運，除此之外也不得舉行遺體告別儀式和利用遺體進行其它形式的喪葬活動；少數民族新冠肺炎患者遺體，按照《傳染病防治法》的規定，遺體必須就地火化，火化後骨灰可按照民族習俗進行安置。

另外，針對在華外國人及港澳台人士因新型冠狀病毒感染肺炎在境內死亡的，按照《傳染病防治法》的規定，遺體必須就地火化，火化後的骨灰可按死者家屬意願運輸出境；對疑似新冠肺炎患者（包括採用隔離觀察等防控措施的人員）的遺體，按照「疑似從有」的原則處理，防止疫情擴散。

根據網路流傳公告，武漢殯儀館24小時提供服務，但暫停遺體告別儀式，僅提供遺體接運、遺體火化和骨灰寄存3項基本殯葬服務。據悉，專收死於肺炎患者遺體的漢口殯儀館裡有30台火化爐，推估一天最多可以火化400具遺體。

對此人在日本的法醫高大成接受《東森新聞》採訪時表示，「覺得個數有問題，怕燒不完，我覺得（死亡）大概2000人左右。」他認為，由於國外沒有死亡案例，可以推測會不會是生化武器，因為生化武器製造出來的是濾過性病毒，越到外圍傳染力就越低，「你最少要有一兩個解剖看看，到底是什麼造成死因。」

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(中時電子報)