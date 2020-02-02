中央發布口罩等防疫物資貨源穩定，經濟部也貼文口罩會在昨天傍晚到貨，但新北市長侯友宜親自到超商購買，同樣也是買不到，他今天上午在臉書發文，希望中央公布配送標準與分配給各縣市的計算方式為何，才不會造成民眾恐慌，也希望讓大家都能買到口罩。

以下是臉書全文：

民眾持續在我的臉書、IG和YT等社群平台反應買不到口罩、酒精，額溫槍也缺貨，尤其本來便利商店有配口罩銷售，但前一晚（1日凌晨）並未進貨；經濟部告訴大家，口罩在傍晚就會到貨，於是昨晚我從七點到九點跑了兩個鐘頭、到 ＃新北土城、＃新北中和 與 ＃新北板橋 七到八個點測試，包括便利商店、藥妝店和藥局，結果我也買不到中央配發的口罩。過程中，市民跟我表達他們的擔憂：

1.年輕夫婦反應小孩即將開學，買不到兒童口罩。

2.藥妝店及便利商店配送量不一，不足以滿足民眾的需求，約10分鐘就排隊賣完，民眾需提早在上架前排隊1小時才有機會買到。

目前全國防疫口罩（含 ＃兒童口罩）由「中央政府」統一徵用分配，同時中央正與業者協調希望能多一條產線另外生產兒童口罩，以我連續兩天實際購買的經驗，完全可以理解民眾恐慌買不到的心情，

1.中央的配送標準是什麼？分配給各縣市的計算方式為何？

2.陸續冬令營、安親班開始，再過一週就要開學了，兒童口罩缺貨的情況何時能解決？

3.口罩以人工三片分裝也是學問，過程中如何不被污染？就算到貨也因為分裝要延遲上架，讓民眾等更久、提早排隊也不一定買得到。

政府有責任讓民眾安心，中央要立即解決買不到口罩、酒精等防疫物資的問題！

新北市政府 已積極跟中央反映，希望提升產能，加速配送，衛生局也把民眾的疑慮向中央轉達，中央在配發上應該更公開透明，才不會造成民眾恐慌。

在此還是要呼籲各位市民朋友不要囤貨，夠用即可，多一點同理心，讓大家都有足夠的資源，齊心對抗 ＃武漢肺炎 。我們同舟共濟，共體時艱。

(中時 )