針對行政院長蘇貞昌拍板1000國產口罩產線，預計一個月後日產一千萬片，新科立委高嘉瑜提出五點呼籲，包括建立產線前，應先儘速建立身分認證機制，確保依照限購政策，人人都買得到口罩。

蘇貞昌拍板，經濟部將透過第二預備金購置60部口罩生產機器，未來每日產能將提高至1000萬副口罩，預計將於4到5週後達成此目標。

不過，產線建立前，高嘉瑜（1）日晚間提出五點呼籲，包括請政府儘速建立身分認證機制確保依照限購政策，人人都買得到口罩或由鄰里長協助派發口罩。

第二，中央、地方針對托嬰中心、幼兒園、學校應儘速建立一致政策，若有要求戴口罩，應優先派發。

第三，醫療院所、基層診所、消防局、民間救護業者都面臨口罩供不應求，中央地方應協調分配。

第四，烘培業、團膳業等基於食安法規定需使用口罩的行業，現在也面臨口罩荒，應協助放寬法令解釋。

最後，針對將台灣列為禁航的國家應儘速溝通說明，尤其泰國、日本，南韓、新加坡疫情皆比台灣嚴重，應避免漣漪效應，以禁航將台灣跟中國劃上等號。

高嘉瑜表示，產線建立前，不該讓民眾為了買口罩疲於奔命、勞心勞力。

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(中時電子報)