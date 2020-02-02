小心！性病「菜花」可不是只會長在性器官上！耳鼻喉科醫師分享案例，就有名30多歲男業務因聲音沙啞3個月就醫，醫師用內視鏡深入一看大吃一驚，原來男業務的聲帶變成了菜花田，「遍地開花」！

耳鼻喉科醫師吳昭寬向ETtoday健康雲分享一個案例，他表示一名35歲男業務，聲音沙啞長達3個月，擔心罹患癌症，前往就醫。吳醫師用喉內視鏡檢查，赫然發現男業務左側聲帶佈滿花椰菜狀的腫塊，切片檢驗後確認，是喉部乳突瘤增生，也就是俗稱的「菜花」。

男業務向吳醫師坦承，因工作需要常應酬，有時與酒店小姐們「玩太嗨」，可能因此不小心「中鏢」。

吳醫師解釋，性病菜花一般泛指肛門、生殖器感染人類乳突病毒（HPV），但眼、鼻、口腔及咽喉黏膜，也有可能受到感染，治療方式為電燒、雷射或是抗病毒藥物、干擾素或化療藥物等。

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(中時電子報)