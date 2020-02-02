《翻爆旺美食》收假前的小時光 超萌雞蛋糕擊退厭世感

◎捨不得吞下肚 蛋奶香濃郁的可愛雞蛋糕

台北市中山區赤峰街雖只有短短的一條街，但有各式各樣的特色餐點小吃，「咖啡汪汪雞蛋糕」在赤峰街靠近中山站五號出口的地方，雞蛋糕紮實有彈性，彷彿自家烤的蛋糕，不只造型可愛，一口咬下，特別的是還有一隻招牌店狗賣萌，是民眾逛街、散步的小點心熱門選擇。

◎墨西哥辣椒雞蛋糕 鹹香帶勁人氣夯

中藥店小開邱浤璋餐飲科畢業後一度拒絕踏入餐飲業，2年半前想創業，回想起年幼的美味雞蛋糕，研發1個多月後在自家門口開賣，酥脆外皮配上軟Q香甜如舒芙蕾的內餡，緊緊抓住饕客味蕾，他更研發各式創意口味：拉絲超過100公分的爆漿起司、宛如披薩鹹甜的墨西哥辣椒，通通都是人氣夯品，排隊人潮不墜。

◎OHANA脆皮雞蛋糕 6種口味任你選

2位7年級女孩Hana與OuYang聯手創業，在台南市善化區經營OHANA酥皮蛋糕，她們特地改良台式雞蛋糕，開發出脆皮雞蛋糕，口感香脆獨特且肉餡多達6種口味供民眾選擇，受到不少民眾歡迎。

◎小確幸雞蛋糕 吃起來充滿幸福感

雞蛋糕是許多人小時候的銅板小吃，但隨著雞蛋糕的店家越來越多，雞蛋糕的外型、內餡口味也更多元，高雄的小確幸脆皮牛奶雞蛋糕，心型造型讓人吃了有種幸福感且超級療癒，加上店家強調自製的手工內餡，咬上一口，感覺生活充滿著小確幸。

◎就是愛恐龍 正妹創業雞蛋糕吸睛

花蓮市街頭經常可以看到一輛載有充氣暴龍的餐車「恐龍食代Dino style」，老闆娘唐沛凌為法式恐龍燒創始店主，賣的恐龍造型脆皮雞蛋糕，不但外型吸當吸睛，還有多種餡料可選擇，一份35元吸引民眾嘗鮮拍照，在市區掀起一股恐龍旋風。

◎微食雞蛋糕甜而不膩 下午茶首選

位在竹北市的微食雞蛋糕，不僅雞蛋糕造型可愛討喜，口味多元可選，攤位布置可愛，成為不少在地民眾下午茶首選，常常一開賣就吸引附近學生、民眾排隊，享受屬於雞蛋糕的各種滋味。

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(中時電子報)