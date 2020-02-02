滯武漢台商將返台 交通部：華航早已待命 11:582020/02/02 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 交通部指出，華航早已待命，不論是飛武漢或長沙都已準備好。圖為桃園機場華航起飛客機。（陳麒全攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢台協今天證實，滯留武漢的400多名台商將在近日包機回台灣。交通部指出，華航早已待命，不論是飛武漢或長沙都已準備好，等協調定案後，就可以立即啟動。 武漢台協今早表示，密切進行滯留武漢台商返台的準備工作，現在也確定會由武漢直飛台灣，不需經過其他城市中轉回台，至於以何種包機方式回台，則需看返台人數的多寡。且回台後需隔離14日。 《中央社》報導，交通部表示，華航早已待命，飛武漢或長沙都已準備好。交通部說，等陸委會、海基會與大陸協調定案，就可以立即啟動。 武漢台協：滯武漢台人 確定近日包機回台！返台後需隔離14天 (中時電子報) #滯留 #武漢 #台商 #返台 #交通部 #華航 #待命 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》武漢肺炎／武漢封城 業界憂心電子業「斷鏈」危機 14:322020/01/29 財經 那一夜 我從武漢連夜逃出 04:092020/01/31 焦點新聞 遠航停飛50天掰掰 交通部確定廢照 17:442020/01/31 生活 交通部晚間宣布 同意遠航廢證 18:262020/01/31 生活 武漢妹被分手 男友：不想為愛丟命 19:202020/01/31 日常 武漢肺炎／8先知發現武漢肺炎卻遭訓誡 大嘆：若重視可能不會這麼嚴重 17:442020/02/01 兩岸 約476台胞滯留武漢想返台 武漢市台辦：正積極協助解決 22:092020/02/01 兩岸 武漢台辦統計滯留台胞476人 01:302020/02/02 生活新聞 2020武漢風暴》美東淪陷 波士頓確診武漢肺炎首例 06:102020/02/02 國際 武漢返台留假資料失聯15天男女 北檢要嚴辦 10:032020/02/02 社會 生活熱門新聞 本周運勢出爐！4生肖事業運上升 - 生活 寒流才減弱 吳德榮：本周2波變天 - 生活 羽絨衣裡穿啥最暖？多數人都穿錯 - 生活 是否統一延後開學 教育部周一開會研商 - 生活 - 旺報 目前哪國家防疫做最好？眾人全推它：沒有之一 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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