武漢台協今天證實，滯留武漢的400多名台商將在近日包機回台灣。交通部指出，華航早已待命，不論是飛武漢或長沙都已準備好，等協調定案後，就可以立即啟動。

武漢台協今早表示，密切進行滯留武漢台商返台的準備工作，現在也確定會由武漢直飛台灣，不需經過其他城市中轉回台，至於以何種包機方式回台，則需看返台人數的多寡。且回台後需隔離14日。

《中央社》報導，交通部表示，華航早已待命，飛武漢或長沙都已準備好。交通部說，等陸委會、海基會與大陸協調定案，就可以立即啟動。

(中時電子報)