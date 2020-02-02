現年51歲的大澤隆夫，在日本年度科幻力作《全境失控》中被視為恐怖份子，必須躲避警方的追緝，因此在片中有大量奔跑戲碼。片中追緝他的廣瀬愛麗絲驚訝表示：「大澤奔跑的速度真的超快！」大澤約有三周的時間在拍奔跑戲，他曾打趣表示：「不知道能不能活著回去，這是一部日本電影，而不是好萊塢風格的日本電影，因為我不是湯姆克魯斯（笑）。」

《全境失控》高質感的拍攝，讓演員與工作人員們都累壞了，甚至工作情緒非常緊繃，體貼的大澤因此舉辦飲酒會，讓大家得以喘一口氣，大澤笑說：「因為劇情關係，拍攝現場基本上都是很激動的戲碼，互罵戲也很多，因此我提出大家一起去喝一杯的想法。不過我因為當時在減重，所以改喝茶，本來想說導演應該不會喝吧，結果他也跟著喝了。」

他還透露當時下戲後，曾邀請岩田剛典跟賀來賢人一起去吃飯，「訂位的時候訂錯了，原本以為是訂包廂，結果沒想到是一般位置。由於我那天晚到，到達後竟看到他們坐在一般客人旁邊。」岩田也苦笑說：「大澤先生來的時候，我還問了一句『這個位子沒問題吧？』」他們就這樣與一般客人一起坐在角落處，成為彼此拍片時的趣味小花絮。《全境失控》緊跟日本檔期，2月14日於台灣上映。

廣瀬愛麗絲（右起）、賀來賢人、大澤隆夫與岩田剛典在東京戲院的首日見面會上分享拍片趣事。

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(中時電子報)