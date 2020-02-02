苗栗市龜山橋旁匯豐汽車後方空地，2日上午9時許發生火警，消防人員出水2水線熄滅火勢。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗市龜山橋旁匯豐汽車後方空地，2日上午9時許發生火警，消防局通報苗栗、頭屋、公館人車前往，指出現場為資源回收廠旁空地燃燒廢棄物，未波及回收廠，消防人員出水2水線熄滅火勢，現場無人員受傷及損失。

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