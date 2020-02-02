苗栗廢棄物燃燒 險波及資源回收廠 12:032020/02/02 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 苗栗市龜山橋旁匯豐汽車後方空地，2日上午9時許發生火警，消防人員出水2水線熄滅火勢。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗市龜山橋旁匯豐汽車後方空地，2日上午9時許發生火警，消防人員出水2水線熄滅火勢。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） 苗栗市龜山橋旁匯豐汽車後方空地，2日上午9時許發生火警，消防局通報苗栗、頭屋、公館人車前往，指出現場為資源回收廠旁空地燃燒廢棄物，未波及回收廠，消防人員出水2水線熄滅火勢，現場無人員受傷及損失。 (中時 ) #回收廠 #苗栗 #現場 #人員 #空地 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗三義木雕博物館展出台中雕塑學會聯展 10:532020/01/29 生活 日追蹤武漢肺炎首位日本感染者周邊人員的健康狀況 11:292020/01/29 國際 湖北確診超過3千5百例 增援21支醫療隊 11:322020/01/29 兩岸 西螺口罩廠初四晚開賣 佛心不漲價 14:372020/01/29 社會 苗栗縣各超商已完成口罩鋪貨 每人限購3片 15:382020/01/29 生活 苗縣府新春祈福 徐耀昌籲網勿散布疫情假消息 13:352020/01/30 生活 苗栗縣長徐耀昌召開防疫會議 16:112020/01/30 生活 因應疫情 苗栗縣各級學校開學前全面消毒 16:222020/01/30 生活 平鎮塑膠工廠大火 消防人員灌救中 00:052020/02/01 社會 陸歸男「呼吸會喘」 不爽轉診檢測竟動粗 11:282020/02/01 社會 社會熱門新聞 男咖啡廳：肺炎剛出院 下一秒醫護「全副武裝」出現 - 社會 15歲少女哭喊不去外公家 母知殘忍真相怒告父 - 社會 武漢肺炎／留假地址、電話！武漢返台男女全台趴趴走15天 找到男方了 - 社會 紅燈已亮30秒 休旅車硬闖撞死小客車女乘客 - 社會 台開內線交易案 扁婿趙建銘4人境管8月 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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