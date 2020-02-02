台中市議會民進黨團總召陳世凱2日指出，台中市府應向市民報告，是否已做好周全的防疫工作，讓市民及遊客安心賞燈。（盧金足攝）

台中市議會民進黨團發起連署，希望在2月8日前舉行臨時會，由市府進行2020台灣燈會武漢肺炎防疫專案報告。（盧金足攝）

台灣燈會副展區志工與服務人員戴口罩，量測額溫，園區提供洗手液、酒精，讓民眾加強清潔消毒，並加派人員宣導衛教。（盧金足攝）

大陸武漢肺炎疫情升高，2020台灣燈會湧入大批參觀人潮，防疫上緊發條，台中市議會民進黨團2日表示，已發起連署希望在8日前舉行臨時會，由市政府進行2020台灣燈會武漢肺炎防疫專案報告；市府強調，市長盧秀燕指揮坐鎮，跨局處總動員防疫，因應台灣燈會遊客，民眾安全健康為第一優先，將參觀風險降到最低。

台中市議會將在2月18日到27日舉行為期10天第三屆第四次臨時會，因決定臨時會時， 疫情還未肆虐到人心惶惶，當時議程專案報告並未包括大陸武漢疫情防疫情況。

民進黨團關切防疫，春節剛過即發起連署，希望在2月8日前再加開臨時會，由市府進行2020台灣燈會武漢肺炎防疫專案報告。

台中市議會民進黨團總召陳世凱指出，日前才發生民眾從大陸武漢回國後，未配合接受居家隔離，導致市民恐慌案例，為使民眾安心，要求市府針對武漢肺炎舉行臨時會，就武漢肺炎防疫，及2020台灣燈會防疫進行專案報告。

陳世凱說，2020台灣燈會地點在台中市，依往年在各縣市主辦的台灣燈會，都有高達千萬人次的賞燈人潮湧入，針對目前還是情高峰期的時間，防疫措施該如何進行，台中市府應向市民報告，是否已做好周全的防疫工作，讓市民及遊客安心賞燈。

針對民進黨團關心台灣燈會防疫措施，台中市府新聞局回應指出，市府自農曆春節前，到假期結束恢復上班，持續舉行跨局處防疫會議，並提升應變層級，由市長盧秀燕親自指揮坐鎮，跨局處總動員防疫，疫情控制得宜，獲中央疾管署與醫師工會肯定。

台灣燈會依照以往的盛況，預計吸引廣大人潮，市府強調已嚴陣以待，提前備妥各項防疫物資，醫療救援人員也隨時待命，公車等接駁車也全面加強消毒作業，並要求市府同仁、燈會志工、司機與攤商等第一線工作人員務必戴口罩，園區內各項公共設施，包括哺乳室、洗手間等提供洗手液、酒精，讓民眾加強清潔消毒，並加派人員宣導衛教。

盧秀燕春節期間已特別前往副展區文心森林公園視察防疫情形、慰問燈會志工，強調活動以民眾安全健康為第一優先，將參觀風險降到最低，請民眾放心。

(中時 )