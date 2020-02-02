香港醫管局員工陣線以投票方式表決啟動分階段罷工，同時並提出以下五大訴求：

1. 禁止任何旅客經由中國入境

2. 落實確切方案確保口罩供應充足

促請醫管局確保員工工作環境的安全：

3. 提供足夠隔離病房，暫停非緊急服務

4. 提供足夠配套予照顧隔離病人的醫護

5. 公開承諾絕不秋後算賬

同時在醫管局員工陣線的聲明中稱，若今日與醫管局的談判中，無法取得正面的回應，將會從3日起展開為期5日的罷工。醫管局員工陣線也要求特首林鄭月娥出席談判會議，不過據消息指出，林鄭月娥要主持抗疫督導委員會，因此將不會出席，至於醫管局員工陣線會否繼續談判，尚待公布。

香港醫管局行政總裁高拔陞昨日為此向員工發送電子郵件，表示新型冠狀病毒的疫情仍然相當嚴重，加上公立醫院要應付冬季高峰期的壓力，惡劣情況恐怕會長時間延續，呼籲醫護人員對罷工行動三思。

(中時 )