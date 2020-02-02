印地安人林鐸(Francisco Lindor)在過去幾年可說是美聯最佳游擊手，拿過2次金手套、2次銀棒獎，不過對印隊這支想省錢的球隊而言，卻沒有給林鐸合理的報價。雖然林鐸要被交易的傳聞不斷，不過他仍表示自己深愛印地安人，林鐸更呼籲球團，「要組織會贏球的球隊，而不是只知道省錢！」

林鐸去年薪資從62萬美元大幅增長至1085萬美元，今年再獲得1700萬美元的合約避免薪資仲裁，不過林鐸已是印隊的明星選手，談到為何沒有達成複數年合約？林鐸表示，「他們沒有給我合理的合約。」

雖然印隊球迷深深期盼林鐸能留下，不過他明年賽季結束就要成為自由球員，至今印隊仍沒有提出符合他身價的長合約，外界越來越相信林鐸2年後將離開，在自由市場尋求大合約。

不過林鐸表示，金錢並不是最大的關係，他仍愛著印地安人這支球隊，重點是印隊實在太想省錢，「就像球隊不會支付球員6000萬美元一樣，沒有球員願意在剩下的職業生涯都只領底薪，不是錢多高來驅使我上場比賽，是因為我想拿冠軍，這才是我要的。」

「無論我到哪支球隊都想贏球，我想為克里夫蘭這座城市帶來冠軍，只要我在這支球隊，我就想為印地安人拿下勝利。」林鐸最後更挑明了說，「球隊高層應該要試著組織會贏球的團隊，而不是只想省錢，我來這是要贏球的。」

(中時 )