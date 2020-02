全球武漢肺炎疫情延燒,台灣至今確診10例病例,世界衛生組織(WHO)卻將我國專家排除在緊急會議之外,恐危害台灣人健康安全,引起國際社會側目。有網友在美國白宮連署網站上發起「讓台灣加入WHO」的連署活動,短短4天已衝破10萬人連署門檻,白宮將在60天內針對請願活動回應。

美國白宮請願網站(WE the PEOPLE)30日出現一則呼籲白宮以「行動支持台灣加入世界衛生組織」(Take actions on supporting Taiwan for joining WHO)的請願連署活動。

白宮請願網站WE the PEOPLE上「讓台灣加入WHO」的連署活動,至2日中午12時46分,連署人數已達10.9萬人。見紅線處。(圖/擷取自WE the PEOPLE)

活動說明指出,「台灣擁有高品質的醫療技術以及豐富的醫療經驗,並且持續為醫學問題提出貢獻,但是在大陸的反對及施壓下,台灣一直以來被WHO排除在外,過去這曾讓台灣無法及時從世衛獲取SARS相關資訊,現在2019新型冠狀病毒疫情正在蔓延,台灣已經站上防疫第一線,保護2,300萬台灣人民以及全球安全,台灣不該再因政治因素被WHO拒於門外。」

該則請願活動30日上線,至今(2)日中午短短4天,連署人數已衝破10萬大關。根據網站上揭露的運作機制,請願活動一旦在30天內獲得10萬人連署,白宮將盡力在60日內針對內容回應,不過網站也指出但書,礙於請願活動的主題以及其他請願內容,白宮也有可能延後回復。

針對國際社會質疑WHO排除台灣參與武漢肺炎疫情相關會議的做法,前美國在台協會理事主席卜睿哲(Richard Bush)批評WHO已不是「世界」衛生組織。WHO突發衛生事件執行主任萊恩(Mike Ryan)1月底曾在記者會上稱,台灣專家有參與WHO相關諮詢、臨床及實驗室等工作,因此台灣有「充分參與並充分了解所有發展情況」。

