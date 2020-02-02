立委廖國棟前助理林雨平，得知郭姓醫生有意角逐衛福部所屬醫院院長，向郭男誆稱她可與擔任廖宜蘭聯絡處執行長的丈夫找廖關說，詐騙活動費300萬元，郭男後未能當上院長，僅討回70萬元，提告求償，台北地院判林女應賠230萬元。

判決指出，林女2014年8月間，得知郭男有意角逐衛福部旗山、新營、嘉義醫院等醫院院長職位，遂向郭男的蔡姓友人誆稱，她是立委廖國棟的親戚兼助理、丈夫是廖宜蘭聯絡處執行長洪天盛，可透過廖推薦出任院長，但需活動200萬元，並交付洪天盛的「廖國棟國會研究室主任」名片。

郭男遂先後交付50萬元、150萬元予林女，不久林女又稱需追加100萬元活動費，還說是老闆廖國棟的意思，2015年1月再透過蔡交付100萬元予林女。1個月後因衛福部公布院長名單，郭發現並未入選，始知受騙，要求還錢，但林女僅還70萬元，其餘230萬元未歸還。

郭男憤而提告林、洪2人詐欺，台北地院去年依詐欺罪判林女徒刑6月，可易科罰金18萬元，另丈夫洪男則獲判無罪。郭另提民事訴訟求償，北院判林女賠償230萬元。

(中時 )