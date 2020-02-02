春節連假剛恢復上班，行政院上周五發函考試院，未來行政院所屬各部會將不再列席考試院會，考試院秘書長李繼玄表示，考試院已預計周四院會將討論因應對策，試委則痛批行政院是「帶頭違法」。

立法院去年底通過考試院組織法修正案，並通過附帶決議，要求「考試院不得要求行政院所屬機關首長常態性列席考試院會議，並課予提出政務報告之義務。」

考試院職掌公務人員晉考試晉用、退休撫卹及考銓等業務，與行政部門業務息息相關，每周召開的考試院會，行政院包括人事總處等部會都會派員列席，不過行政院上周五以立法院通過附帶決議為由，發函考試院未來不再列席。

李繼玄表示，行政院在發函中表示，未來各部會將不再派員列席例行的考試院會，但如果有與各部會相關的議題，包括聯席會議和小組會議等，行政部門仍會派員參加。考試院也預計周四院會將向試委報告，並討論因應對策。

對行政院的作法，試委痛批這是「拿著雞毛當令箭」，強調附帶決議並不具有強制性，而且只是建議性質，兩院業務息息相關，行政院的作法不尊重考試院，何況行政院人事行政總處組織法也明訂「總處有關考銓業務，並受考試院之監督。」，行政院拿不具法律約束力的立法院附帶決議，凌駕於法律之上，這是帶頭違法。

(中時 )