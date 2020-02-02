受到中國武漢肺炎疫情波及，台灣飛往義大利航班遭禁，外長吳釗燮上午親上火線召開記者會強調，世界衛生組織（WHO）將台灣當成中國一部分，義大利錯誤決定來自錯誤的認知與資訊，WHO應改正其對台灣犯下的嚴重錯誤，並呼籲義大利政府修正錯誤。

吳釗燮強調，世界衛生組織將台灣當成中國一部分的做法，已經對台灣人民造成困擾，WHO排除台灣對台灣2300萬人民不公平，對那些本來有機會接受台灣醫療協助的國家也不公平，台灣是台灣，不是中華人民共和國的一部分。

吳釗燮說，台灣不受中國政府管轄，台灣與中國的衛生是由兩個獨立不相互隸屬的衛生機構管轄，飛航情報區也由兩個不相互隸屬的民航機構管轄。這簡單事實，WHO不應犯錯，並呼籲，世衛應改正其對台灣的嚴重錯誤。

吳釗燮指山山，導致義大利、越南禁止台灣航班入境錯誤決策的錯誤資訊根源，就是WHO對2019新型冠狀病毒的報告，將中國確診人數包含香港、澳門、台灣。像義大利凸顯世衛將台灣當作中國一部分的作法，已經對台灣人民的利益造成傷害，成百上千台灣旅客，被困在他國機場，航空公司不會補償，世衛當然也不會補償。

吳釗燮說，武漢肺炎爆發，各國調整入出境政策，保護自身公民採取必要措施，除義大利宣布禁止台灣航班後，越南昨下午一度禁止台灣航班入境，引發各界譁然，國安團隊第一時間展開因應，由外交部、交通部民航局分頭進行交涉，越南昨晚已宣布解禁，台越間航班已恢復正常。

吳釗燮說，目前台灣所確認感染病例，不會比其他國家多，除中國外，也沒有其他國家航班受到影響。然而義大利政府的錯誤仍未修正，對於義大利政府決定，我方感到極為遺憾。他表示，我方還在透過外交管道，希望能解決和義大利之間航班禁航議題。

(工商 )