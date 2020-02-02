立法院四大黨黨鞭近日針對立法院本會期開議時間表態，民進黨總召柯建銘建議2月21號開議，國民黨總召林為洲主張14號，民眾黨總召賴香伶傾向7號或11號，時力總召邱顯智希望7號就開議。至於確切的開議日期，將待朝野協商後決定。

柯建銘昨日表示，這個會期因為牽涉到新舊立委交接，很多立委辦公室還在整頓，希望讓新科立委有時間準備，所以認為21號是最恰當的日期，但14、18、21號都可以。

林為洲今日接受記者電訪表示，本屆立委2月1日上任，依照往例，立院會先召開談話會、立委助理研訓、以及朝野協商等等，所以不可能馬上就開議。但畢竟上任後就開始領人民公帑，不該給外界有立委怠惰的感覺，所以昨日國民黨團召開幹部會議決定主張14號開議。

賴香伶表示，按照往例，原則上是希望在10天內可以開議，也就是7號或11號。而邱顯智在本周四召開記者會時主張在最快的時間，也就是7號就馬上開議。

(中時 )