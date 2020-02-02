武漢肺炎肆虐，台灣共有10例確診，造成民眾瘋搶口罩。有消息指出，詐騙集團成立假的臉書粉絲頁，以送口罩為名騙取民眾個資，已逾5萬人上當。

資安趨勢部落格指出，現在台灣境內口罩可說是一罩難求，「趨勢科技防詐達人」已發現2個假粉專，其中一個還假冒台積電員工眷屬，都是「假送口罩真騙個資」，都要求留言分享，以免費領取口罩一盒，累積受騙人數已達5萬人。

資安趨勢部落格提出假粉專，提醒民眾小心。（圖／貼圖中心臉書）

其中一個粉專寫道，「武漢肺炎已越來越嚴重，大家都要做好保護措施，口罩現在有錢都買不到，已向法國訂了2000箱口罩，留言分享就能免費領取1盒」。另一個粉專還自稱小編老公是台積電員工，寫道「的很擔心疫情爆發在老公公司，所以從韓國帶回來5000盒口罩，雖然只有5000盒，但希望能幫助到大家。留言就送一盒，希望大家健健康康，一定要戴口罩勤洗手唷。」並提醒粉專名稱可能隨時變。

資安趨勢部落格提出假粉專，提醒民眾小心。（圖／寶導好康直播粉絲團臉書）

資安趨勢部落格表示，一旦有網友留言，詐騙集團就會利用網友的愛心，鼓勵大家「幫忙分享出去讓有需要的朋友可以領取」，藉以詐騙更多人，接著啟動私訊，以聊天機器人一步一步引君入甕，要求網友分享到各大社團才可領取口罩，但是網友依指定完成動作，也領不到口罩。

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(中時電子報)