黃姓臨時工人，因連偷5台熱水器，遭警方移送法辦。（熱心民眾提供／張妍溱台中傳真）

黃嫌是1名熱水器大盜，行竊時僅使用一般工具，幾分鐘即能拆下1台熱水器，1晚連偷5台。（熱心民眾提供／張妍溱台中傳真）

台中市47歲黃姓臨時工人，四處打工收入不穩，趁農曆新春期間，推手推車在北區一帶行竊5台熱水器，黃嫌拆解熱水器的技術相當純熟，警方研判，黃曾從事熱水器裝設工人，拆解並不難，只是近日寒流來襲，遭偷竊熱水器的民宅，短時間內沒熱水洗澡，民眾大罵「夭壽！」，警方將黃嫌依竊盜罪嫌移送法辦。

警方指出，黃嫌當天在北區漢口、山西路等附近行竊，專挑透天厝裝設於戶外的熱水器，經查當晚竊取5台熱水器，黃「收工時」在中清與健行路口被立人派出所員警黃政瀚發現，並通報警網到場支援，當場人贓俱獲。

據了解，黃嫌是1名熱水器大盜，行竊時僅使用一般工具，幾分鐘即能拆下1台熱水器，黃去年已涉嫌多起熱水器竊案並遭移送法辦，這次重操舊業，在寒流來襲期間陸續犯案。黃向警方指稱，以往竊取的熱水器，通常載往資源回收場銷贓變賣，1台約300元價格。

警方指出，因熱水器拆卸容易，導致有竊賊動歪腦筋動到熱水器上，尤其裝設戶外、防火巷的的用戶，必須格外小心，將連結熱水器管路接管壓緊上鎖讓熱水器拆卸較不容易；並呼籲打擊犯罪、任何不法行為，均嚴加偵辦。

(中時 )