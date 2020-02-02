台中市47歲黃姓臨時工人，四處打工收入不穩，趁農曆新春期間，推手推車在北區一帶行竊5台熱水器，黃嫌拆解熱水器的技術相當純熟，警方研判，黃曾從事熱水器裝設工人，拆解並不難，只是近日寒流來襲，遭偷竊熱水器的民宅，短時間內沒熱水洗澡，民眾大罵「夭壽！」，警方將黃嫌依竊盜罪嫌移送法辦。
警方指出，黃嫌當天在北區漢口、山西路等附近行竊，專挑透天厝裝設於戶外的熱水器，經查當晚竊取5台熱水器，黃「收工時」在中清與健行路口被立人派出所員警黃政瀚發現，並通報警網到場支援，當場人贓俱獲。
據了解，黃嫌是1名熱水器大盜，行竊時僅使用一般工具，幾分鐘即能拆下1台熱水器，黃去年已涉嫌多起熱水器竊案並遭移送法辦，這次重操舊業，在寒流來襲期間陸續犯案。黃向警方指稱，以往竊取的熱水器，通常載往資源回收場銷贓變賣，1台約300元價格。
警方指出，因熱水器拆卸容易，導致有竊賊動歪腦筋動到熱水器上，尤其裝設戶外、防火巷的的用戶，必須格外小心，將連結熱水器管路接管壓緊上鎖讓熱水器拆卸較不容易；並呼籲打擊犯罪、任何不法行為，均嚴加偵辦。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。