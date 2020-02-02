新型冠狀病毒疫情重擊觀光產業，傳出將有40、50家旅行社倒閉外，未來恐有一波無薪假。旅行公會表示，旅行社最近都在處理退團潮，預估2月15日後很可能會有一波裁員潮或放無薪假，呼籲觀光局盡速研擬對觀光業有幫助的施行細則。

旅行商業同業公會理事長蕭博仁表示，疫情爆發，對旅行社而言確實首當其衝，且衝擊很深；過完年後，旅行社幾乎都在處理退團潮，業界群組近日都在討論今天退多少團、取消多少客人，目前已有業者詢問如何和員工協調，放無薪假或留職停薪，觀光局要盡速研擬補救辦法，施行細則，不然估計2月15日後，很可能會有一波更大的裁員或放無薪假。

蕭博仁表示，2個月以前，旅行業已被無預警停飛的遠航積欠上億元，擔心遠航的保證金，民航局只賠給旅客不賠給旅行社，加上昨天又發生義大利不飛、越南拒絕入境，旅行業從去年到現在真是雪上加霜。

蕭博仁表示，上週四跟交通部、觀光局開完後會，已經發文給各縣市公會，請各公會提出有幫助的建議，例如：留職停薪、放無薪假，觀光局比照勞動部對員工採取失業救濟補助等，在2月15日前彙整到全聯會，由全聯會提交給觀光局，讓觀光局研擬施行細則。

(中時 )