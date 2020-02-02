竹內結子時隔14年再當媽，經紀公司表示她已於一月下旬在東京的醫院產下次子，母子均安，現已出院，工作人員透露她心情很好，「好像非常高興有了新的家人，目前正專心育兒。」
竹內結子在2005年與中村獅童結婚，同年生下長子，不過兩人婚姻僅維持短短3年。2009年，她與同門師弟中林大樹合作電影《染血將軍的凱旋》，進而相識相戀，交往10年後，他們選在去年2月結婚，而竹內結子也於去年8月傳出懷孕的喜訊。
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(中時電子報)
竹內結子時隔14年再當媽，經紀公司表示她已於一月下旬在東京的醫院產下次子，母子均安，現已出院，工作人員透露她心情很好，「好像非常高興有了新的家人，目前正專心育兒。」
竹內結子在2005年與中村獅童結婚，同年生下長子，不過兩人婚姻僅維持短短3年。2009年，她與同門師弟中林大樹合作電影《染血將軍的凱旋》，進而相識相戀，交往10年後，他們選在去年2月結婚，而竹內結子也於去年8月傳出懷孕的喜訊。
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