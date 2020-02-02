8天時間，一座可容納1000張床位的醫院正式落成。這是一場與時間持續賽跑的「戰役」。大陸媒體報導，長安街知事（微信ID：Capitalnews）2月2日從中建三局獲悉，就在剛剛，武漢火神山醫院完工。

總建築面積3.39萬平方米的火神山醫院，參照2003年非典期間北京小湯山醫院所建，將於3日正式收治新型冠狀病毒感染的肺炎患者。

在火神山醫院之前，中國人恐怕從未如此掛念過一座醫院的建設。每天，數千萬網友端坐在或大或小的螢幕前，自願充當「雲監工」，為建設者鼓與呼。

(旺報 )