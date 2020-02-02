陸武漢火神山醫院 8天完工 12:592020/02/02 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陸火神山醫院完工。（照片取自新浪網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 8天時間，一座可容納1000張床位的醫院正式落成。這是一場與時間持續賽跑的「戰役」。大陸媒體報導，長安街知事（微信ID：Capitalnews）2月2日從中建三局獲悉，就在剛剛，武漢火神山醫院完工。 總建築面積3.39萬平方米的火神山醫院，參照2003年非典期間北京小湯山醫院所建，將於3日正式收治新型冠狀病毒感染的肺炎患者。 在火神山醫院之前，中國人恐怕從未如此掛念過一座醫院的建設。每天，數千萬網友端坐在或大或小的螢幕前，自願充當「雲監工」，為建設者鼓與呼。 (旺報 ) #醫院 #神山 #時間 #建設 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 疾管署今發出460支監控手機 居家隔離者亂出門最高罰30萬 14:002020/01/29 生活 2020武漢風暴》中東失守！阿聯出現首起武漢肺炎病例 15:212020/01/29 國際 2020武漢風暴》慘！星巴克大陸關店過半 股價大跌 15:282020/01/29 財經 2020武漢肺炎》台灣出現本土感染 成大醫院急設「肺炎檢疫站」 16:182020/01/29 生活 憂武漢肺炎 高雄馬拉松停辦 23:072020/01/29 體育 武漢肺炎衝擊經濟！台股開盤恐暴跌 公股行庫四大基金！千億銀彈上膛 國安基金備戰 04:102020/01/30 財經焦點 聯準會維持利率不變！主席示警：武漢肺炎恐增全球經濟風險 03:352020/01/30 財經 2020武漢風暴》西藏確診首例 大陸全境淪陷 08:512020/01/30 兩岸 《電腦設備》順達科武漢肺炎無重大影響，以非IT產品助攻獲利 09:432020/01/30 財經 日本不像台灣關心武漢肺炎？網曝原因 09:522020/01/30 日常 兩岸熱門新聞 陸武漢火神山醫院 8天完工 - 兩岸 - 旺報 網傳武漢火葬場24小時營運 高大成估「死亡約2千人」：怕燒不完 - 兩岸 武漢肺炎失序！男闖防疫關卡遭父賞巴掌 女鬧商場吐口水 - 兩岸 開盤必崩？ 陸學者籲股市續停市 - 焦點新聞 - 旺報 香港醫護預計罷工 醫管局：請醫護人員三思 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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