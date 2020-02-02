中國大陸武漢肺炎疫情感染圖。(圖/取自疫情統計網站，丁香園)

大陸武漢肺炎近期確診人數不斷飆升，連帶因病死亡的人也隨之攀高，也讓許多人人心惶惶。就有網友好奇，「為何肺炎死亡病例，幾乎都在大陸湖北？」許多網友則紛紛推測出在「兩個原因」，才導致疫情開始失控。

網友alexcai在批批踢論壇以「為何肺炎死亡病例幾乎都在大陸湖北省？」為題發文，「現在全球死亡304人，其中湖北死亡294人(確診病例9074例)，其他省份10人(確診病例5千多例)，其他國家死亡0人(截稿前菲律賓出現1死亡病例)，爲何幾乎所有死亡都在湖北？」，並詢問廣大網友看法和意見。

問題一PO網，就引來許多網友熱烈回應，一派網友認為，「醫療系統崩潰，輕症變重症，本來重症的因為醫療資源癱瘓(無力負荷)，死掉的不少」、「突然爆出大量病患，就醫療設備不足，醫療人員肯定不夠吧」。

另有一派網友認為「醫療系統崩潰、加上突然封城讓原本能獲得治療的無法離開，基本上封城前逃出到國外的都沒有人死」、「感覺就是，顧了不太會死，但不顧就死定了」、「醫療系統都在崩潰邊緣，看武漢紅十字會把救援物資全攔下，又亂分配就知道了」。

(中時電子報)