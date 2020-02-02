中國大陸武漢肺炎爆發，前新北市長朱立倫在臉書上說，對抗疫病是全人類的事，要回歸專業、放下政治盤算，面對眼前危機，他對兩岸當局提出四個期許，籲請北京政府正視大局，停止杯葛，讓台灣回到 WHO，回到防疫的第一線。

首先，朱立倫指出，台灣有亞洲卓越的醫療與公衛經驗，在這種關鍵時刻能夠幫忙，也應該幫忙。台灣人作為全人類社群的一份子，也不該被摒除在第一手的防疫資訊之外。不管兩岸有多少政治分歧，不管台灣換哪一黨執政，北京都不應該在世界衛生組織杯葛台灣，形成一個防疫漏洞。

近來包括日本安倍首相、加拿大杜魯道總理、AIT前主席卜睿哲及歐盟若干政要也都對此正式表態。武漢肺炎爆發，正需要東亞共同合作，朱立倫籲請北京政府正視大局，停止杯葛，讓台灣回到 WHO，回到防疫的第一線。

第二，武漢疫情爆發以來，醫療體系負荷龐大，不願見到滯留武漢的五百多位台商台幹，成為武漢的額外負擔。台灣人自己能照顧，請北京當局儘速同意，並協助我們安排包機，接這些台灣人回家，台灣相關醫療體系也應做好對應的準備工作。

第三，帶原風險看的是旅遊史、接觸史，不是看國籍。同是感染區入境者，防疫措施不應因身分而異。他呼籲蔡政府，凡是仍有資格入境台灣者，不管是國人、陸配、陸生、外國人的防疫規範應該完全一致，不應有身份歧視。

最後，朱立倫認為在防疫戰爭中，每個政府有自己的守備區，也要能對區域聯防貢獻一份心力。台灣醫療資源的配置，一定要優先確保自足；但若行有餘力，「我相信我們也確實能有餘力，則應不吝於提供對岸我們力所能及的協助。」

(中時 )