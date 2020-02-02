臉書有25 萬人次追蹤者的網紅「小哥哥艾理」經常拍攝大尺度主題影片，包括「實測女生啪啪啪的點！！長度硬度粗度原來差在這？！」、「實測過年在家太無聊！！大家都喜歡打X？」等博取觀看數，該網紅也經常在台中商圈街訪、實測，卻在上月被網友指控騷擾。有網友發文表示，三位女性友人在商圈遇到該網紅邀約拍攝影片，一開始只是問答最後卻加碼要公主抱，直呼：「先訪問再騙色！」

網友控訴網紅性騷擾。（圖／翻攝自臉書）

控訴的網友後因網紅發文道歉刪除原文，但本刊記者仍取得留言以及對話，該名發文網友在留言處回覆：「當時我剛好不在場，那三位小女生（指遭騷擾友人）也不知道該怎么辦...一結束後馬上打給我。」該網友聽完朋友轉述後表示惱火，「他們就真的跟你說的一樣，先訪問再騙色，還以為是什么有名的網紅，沒想到只是出來騙色的這樣，真希望遇到的是反骨男孩。」

網友控訴網紅性騷擾。（圖／翻攝自臉書）

網友也表示「拜託幫高調，我跟我朋友都希望不要再有人受害了...。」接著控訴：「他會強迫你幫他拍影片，不拍的話會把人給圍住不給過，真的蠻過分的。」同時也分享遭騷擾的朋友與網紅私下對話，只見小哥哥艾理解釋：「我們一定都會詢問過每個人的同意，如果妳們不同意我們不可能會拍攝，因為影片的開始跟結尾，我都會徵詢當事人的同意，影片也都會留存。」

有網友搜出拍攝當天的公主抱截圖。（圖／翻攝自臉書）

不過女網友不領情，認為「我們一開始真的有拒絕你們，可是你一直說一下就好、就是訪問而已，而我真的以為訪問而已，開始拍攝前也並沒有說後面有小任務什麼的。」但在訪問後卻多了公主抱的小任務讓人錯愕，控訴的網友說：「拍完之後突然說有個小任務，當下其實我們是錯愕的，得知是要公主抱時，其實我們更是拒絕，當下人很多加上穿裙子，我們覺得不管怎樣都不妥，可是你說只要一下就好 不會太久。」

有網友搜出拍攝當天的公主抱截圖。（圖／翻攝自臉書）

「開拍前，你確實有徵詢我們都同意也有告知拍攝內容，但小任務這部分確實沒有在一開始就先告知。」最後女網友表示，「我們也不想把事情鬧大，只是想要一個尊重想要趕快把事情解決。」事件發酵後，小哥哥艾理也在臉書發文道歉，雙方協調後女網友選擇刪文息事寧人。

小哥哥艾理臉書全文：

此篇為澄清文與感謝本人的諒解

目前已經與本人聯繫，雙方也協調好彼此將該貼文刪除。

而這邊主要是向各位網路朋友說明並解釋

關於昨天有因為拍攝的過程中「雙方可能在溝通上有誤解」在一開始有經過本人同意拍攝訪問，然而小弟應該要在訪問之前除了訪問外，要提前詢問是否願意接受「抖音」的小短影。

當訪問完後，第二橋段的抖音公主抱當下雖然有經過本人同意，但更應該在訪問前提早告知「這點我會警惕在心」受訪者的感受很重要，經公司討論先暫緩「抖音公主抱」，等調整後在上或直接換其他抖音企劃，也會再三的銘心在心，並會在詢問受訪者是否願意接受訪問一同詢問抖音的拍攝意願。

更重要的事情是聆聽受訪者的意見。

也因爲訪問中無提前詢問造成本人的困擾，在此在說聲抱歉，也很感謝石哥與本人（受訪者）的大方諒解，讓這件事情彼此都完善處理，小弟也會再加以檢討自己的拍攝模式。

也感謝所有在網路上朋友的支持

網友曝光私下對話。（圖／翻攝自臉書）

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網友曝光私下對話。（圖／翻攝自臉書）

(中時電子報)