生病已經很可憐，如果是很難啟齒或解釋的「隱疾」，就更覺辛苦了！女星曲艾玲就曾受這樣的疾病折磨，透露曾主持到一半，以為會場冷氣漏水，結果是身下爆血，但仍撐到活動結束，才被緊急送醫，留下地上驚人血跡。

曲艾玲作客《醫師好辣》，分享曾經罹患的害羞病症，表示以前做旅遊節目，長期便祕導致痔瘡，但就醫時醫師都說不是需要開刀的大問題，只要用藥、調整作息就能痊癒，然她偏偏接到李察吉爾的慈善晚會case，需要連續跟著他三天，在滿滿行程中還得訪問他，因此忙到一天僅能睡2、3個小時，本以為能順利撐過去，沒想到狀況在最後一天的大日子爆發了。

曲艾玲表示，最後一天是慈善晚會重頭戲，她穿著禮服、腳踩高跟鞋擔任主持人，全程站在台上，過程中她一直覺得有水滴落，於是問搭檔是不是場內冷氣漏水，但對方表示沒有，直到結束前40分鐘，她還是覺得腳邊有水，沒想到低頭一看地上一攤血，竟是從她身下流出的。

曲艾玲主持到一半爆血，在裙下累積了一大灘，才赫然驚覺「我內痔破了」，但敬業的她繼續工作，先是麻煩經紀人拿衛生紙跟衛生棉應急頂著，直到晚會結束，工作人員跟搭檔趕緊將她送急診，而曲艾玲失血的血量之大，讓李察吉爾也看傻眼，還以為她流產。

(中時電子報)