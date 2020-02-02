立法院第10屆立委上任，有關立院各黨本會期優先法案，民進黨目前仍在盤點，國民黨將針對武漢肺炎疫情提出500億特別預算紓困條例草案，民眾黨聚焦居住正義、財政紀律、還政於民，時力則提出囤房稅、礦業法等25項優先法案。

民進黨立院黨團總召柯建銘昨日表示，目前行政院各部會仍在盤點優先法案，待擬出清單後，會再與民進黨立院黨團協調，也會趕在開議前提出，而保守評估政院彙整的法案至少有1百多個。

國民黨立院黨團書記長蔣萬安昨日指出，武漢肺炎疫情不僅影響台灣民眾的健康，包括產業也受到嚴重衝擊，特別是觀光業。因此，國民黨這個會期將會因應病毒疫情，優先處理紓困條例500億特別預算。

國民黨立院黨團副書記長林奕華昨日表示，除了紓困條例外，黨團也針對「全民健康」、「婦幼權益」、「國會改革」、「司法改革」、「青年參政」、「環境保護」及「勞動權益」等7大方向，相關修法細節近日會再作研討。

民眾黨總召賴香伶接受電訪表示，民眾黨在本會期，會就居住正義、財政紀律、還政於民等3大方向提案立法或修法。也會為投票年齡下修到18歲的憲法法條，支持修憲。

時力3位新科立委邱顯智（司法）、陳椒華（環保）、王婉諭（兒少），已於日前記者會表示，將在各自的背景領域下，優先提出包括廣電法、兩岸人民關係條例、平均地權條例、房屋稅條例、貪汙治罪條例、刑事陪審法、最低工資法、兒少法等等25項法案。

(中時 )