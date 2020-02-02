「小皇帝」詹姆斯很清楚，告慰墜機過世的湖人傳奇球星「小飛俠」布萊恩最好方式就是贏球！詹皇2日拿下15分、11助攻與10籃板的本季第11次大三元，帶領湖人作客以129比113輕取國王，目前戰績37勝11敗，仍居西區龍頭地位。

揮別前役不敵拓荒者陰霾，湖人2日來到沙加緬度客場，首節就展現強大三分火力，單節三分球投11中7，其中布雷德利投5中4，幫助湖人打完首節，就取得44比22大幅領先，布雷德利單節投8中6、攻下16分，徹底展現個人火力。

打完上半場，湖人續以81比67領先，身為地主的國王，雖不斷嘗試追分，可惜湖人換成詹姆斯、安東尼戴維斯兩大球星發威，詹皇更在打到最後7分多鐘，就提前完成大三元，幫助湖人始終維持20分以上領先差距，國王也告無力追趕。

湖人全隊7人得分上雙，展現進攻點平均的一面，除了詹姆斯大三元演出，安東尼戴維斯拿下全隊最高21分，外加6助攻、4籃板，布雷德利19分，波普15分，隆多與卡魯索各有13分，庫茲馬12分；國王以主力控衛福克斯24分最高。

(中時 )