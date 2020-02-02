38歲原住民歌手阿爆，去年底剛推出第二張個人專輯《kinakaian 母親的舌頭》，接連3首主打〈1-10〉、〈Thank You〉和〈tjakudain 無奈〉均獲好評。卻在過年前發生24萬點閱觀看的〈Thank You〉MV遭不明原因下架，阿爆也立即在臉書發文解釋：「Hey Yo Everybody，陸續收到大家 〈Thank You 〉youtube 無法聽的留言，首先我們目前還不確定是什麼原因，但工作人員已盡力聯繫但適逢年假期間可能要上班日才能解決，fb上的mv可以正常使用，anyway 過年不忘聽音樂這個態度太歐right ,12萬分的歉意對大家，另外兩首目前正常播放，Thank you 謝謝大家的支持，數位年後確定上架日前會公佈，真的不好意思～矮撒。」

除了〈Thank You〉外，和李英宏合唱的〈tjakudain 無奈〉，以及首波主打〈1-10〉皆無一倖免，陸續遭到YouTube下架MV，阿爆也於1月28日再度親上火線於臉書發文，「目前三支mv在youtube不能收看,mv不明原因停權聯繫版權公司處理中,想聽歌的朋友的點選以下連結,感謝大家過年不忘聽爆 ｌｏｖｅ ｙｏｕ ａｌｌ ！」無奈表示，只能請大家先在臉書觀看MV。

3支新歌MV陸續遭下架，讓阿爆於臉書兩度發文解釋。（圖／翻攝自阿爆臉書）

2016年阿爆與製作人荒井十一合作的排灣語專輯《vavayan · 女人》，榮獲第28屆金曲獎「最佳原住民語專輯獎」及「最佳專輯製作人獎」殊榮。這次兩人再合作《kinakaian 母親的舌頭》，甫於 2019 年底實體發行，數位將於近期由「環球」上架，業界人士推測3支MV遭下架的原因應是數位版權尚未釐清的關係，雖然待處理後就重新上架後就能收看，但原有的近60萬點閱觀看次數恐會一切歸零、重新計算。

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阿爆去年底剛推出第二張個人專輯《kinakaian 母親的舌頭》。（圖／那屋瓦文化提供）

(中時電子報)