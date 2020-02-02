武漢滯留台人將集中返台。（圖／摘自徐正文臉書）

武漢肺炎疫情延燒，仍有400多名台人滯留武漢，今（2）日武漢台協證實，近日滯留台人能搭乘包機返台，但回台後可能需要被隔離14天。自稱「湖北滯留台胞後援會」的徐正文，也貼出登記表與承諾書，表示「回家的路又更（進）一步！」

武漢台協今早表示，密切進行滯留武漢台人返台準備工作，確定會由武漢直飛台灣，不需經過其他城市中轉，至於以何種包機方式回台，則需看返台人數的多寡。依規定，滯留台人回台後需隔離14天，但以何種方式目前還不清楚。

徐正文在臉書貼出對話記錄，內容提到滯留台人已接到台辦電話，以及「集中返台」的訊息。登記表與承諾書中提到，自願申請返台，並主動配合疫情防控與安全保障工作，若有疑似病情不適合乘機，願意留在湖北治療觀察。

如實申報《申請返台台胞信息登記表》，說明近期身體狀況，做好自身防護、戴口罩，返台後則要服從台灣防疫部門相關要求，配合防護隔離，若被台灣監測出疑似感染症狀，「自己承擔一切後果」。

(中時電子報)