Rakuten Monkeys樂天桃猿邁入新球季，在遠征石垣島熱身賽開打前夕公布春訓熱身賽專屬比賽球服，延續Lamigo話題最夯的「綽號球衣」傳統，也是樂天桃猿在2020年發表的首款比賽球衣。

2020「綽號球衣」由裝備贊助品牌路易斯威爾與球團的設計團隊所共同研發，搭配的春訓帽帽身上也繡有「2020 SPRING TRAINING」的紀念字樣，全套衣帽將穿至官辦熱身賽結束。

Rakuten Monkeys綽號可愛到不行是10號隊友皆知。總教練曾豪駒將披上「龍貓」戰袍熱身，「朱哥」、「詹帥」、「鄉長」依舊出現在Rakuten Monkeys當中；「阿立」攻擊可是很凌厲，隊友笑説蘇俊璋的外號是沒創意的「蘇欸」、張喜凱喜歡別人叫他「喜鐵」，成晉還真的穿上「晉~~」球衣，翁瑋均立志要穿上「佛光小子」彰顯佛法。

桃猿的綽號球衣是春訓熱身賽限定版，石垣島遠征將是球衣處女秀，之後的自辦、官辦熱身賽都能看到球員穿這套創意十足的球衣比賽。

(中時 )