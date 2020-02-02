由於大陸武漢新型冠狀病毒疫情影響，400多名滯留武漢的台灣人急切希望返台。據中新社報導，近日將協助安排首批200多名台胞乘民航包機從武漢返回台灣。

另據武漢台商協會方面也證實，近日會搭乘包機直飛返回台灣，目前也開始要求滯留武漢的台商填寫登記返台意願表，並與各區的台辦人員聯繫。

(旺報 )