國發會主委陳美伶（中）今天在新竹縣長楊文科（右）的陪同下，到十二寮休閒農業區的創客基地，訪視峨眉鄉地方創生計畫。（陳育賢攝）

國發會主委陳美伶2日偕同國發基金代表，到新竹縣十二寮休閒農業區的創客基地，訪視峨眉鄉地方創生計畫，同時也在免費商店、時光村，以手機操作時間銀行app，體驗透過時間銀行與時間幣的概念，虛實整合所創造的免費生活圈。

陳美伶今天上午是率同偕同國土區域離島發展處、產業發展處、國發基金代表等多人，在縣長楊文科與峨眉鄉長王增忠的陪同下參訪創客基地。

楊文科表示，峨眉鄉人口只有5538人，在新竹縣13鄉鎮中排名第12，是少子化、人口老化嚴重的地區，縣府近年積極輔導地方爭取國發會地方創生國家戰略計畫補助，其中峨眉鄉地方創生計畫，在今年1月8日獲國發會肯定，可望獲得客委會、經濟部、衛福部、勞動部、國發基金等部會核準補助6820餘萬元經費，加上民間投資3619餘萬及地方自籌近500萬元，計有上億經費投入這項計畫。

楊文科說，峨眉鄉地方創生計畫的創生事業項目包括「時光村品牌行銷與主題館建構」、「TimeLinker時間銀行地方共享生活風格重建計畫」、「How客吧青年創客基地事業計畫」、「快速有機肥製造系統與創新加值服務模式」等計畫。

其中時間銀行推出了《Timelinker 時間銀》App，媒合人力和物資，讓使用者運用專長技能協助解決他人問題，換取時間幣解決自己人力或物資的需求。

「How客吧」則是創客、創業家、藝術家的共同工作空間，強化地方人際鏈結、深化地方產業與生活。

「十二寮時光村」未來則是將以月、季、年節與不同客群推出主題活動。「快速有機肥計畫」是將峨眉湖泛濫的布袋蓮、上游豬糞、廢棄茶渣、廢棄竹屑製造有機肥。

楊文科同時表示，非常感謝國發會對新竹縣地方創生計畫的支持，相信峨眉鄉創生計畫能以「創意、創新、創業、創生」等策略規畫，可開拓具在地特色的產業資源，建立品牌、吸引青年人才返鄉服務並回饋故鄉、振興偏鄉經濟與生機展。

陳美伶則表示，今天率國發會同仁前來參訪，就是希望了解未來可提供哪些協助，其中，時間銀行是一大亮點，富有前瞻性，她對於地方創生是以需求作導向，目的要讓人口回流，提升生育率，透過數位轉型翻轉偏鄉的計畫給予高度肯定。

(中時 )