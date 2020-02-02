武漢肺炎肆虐，原定在2月7日舉辦的韓國電子樂團WE ARE THE NIGHT首場台灣單獨公演決定暫緩，主辦單位The Wall Live House表示：「關於擇期再辦之細節，除韓方與主辦單位協調之外，尚須持續評估疫情影響之程度，如有任何最新消息，將公告於本粉絲專頁及活動、售票頁面。」而韓星崔振赫的見面會也從2月9日延期至5月23日。

崔振赫預計在2月9日，也就是他生日當天來台與粉絲一起共度，不過主辦單位亞士傳媒已於臉書發出延期通知，「基於近期新型冠狀病毒感染肺炎疫情，為了藝人及各位粉絲與工作人員的健康及安全起見，原定2020年2月9日於台北舉行的【CHOI JIN HYUK ASIA TOUR LIVE IN TAIPEI】將延期至2020/5/23（Sat）19：00，地點為台北ATT SHOW BOX（大直館），如有不便之處敬請見諒。」本月韓星見面會和演場會約有10場，目前已取消2場演出，其餘場次目前尚未傳出異動消息。

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亞士傳媒已於臉書發出崔振赫見面會改期通知。（圖／翻攝亞士傳媒臉書）

(中時電子報)