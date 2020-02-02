（圖／翻攝自徐正文臉書）

經過多方協調，滯留武漢的400多名台人近日能搭乘包機返回台灣。武漢台協表示，飛機從武漢直飛台灣，不會中轉其他地方；據悉，返台後需被隔離14天。交通部則表示，華航已待命，無論是從武漢或是長沙飛都準備好班機，只要確認時間就能啟動。

武漢台協表示，目前提供相關表格填寫，正在統計返台人數，欲搭機的台人需簽下承諾書。從台商會長徐正文的貼文中可以看到，承諾書內容包括如發現有疑似病情或其他不適合乘坐飛機的情況，願在湖北治療或醫學觀察，以及如實說明近期身體狀況及基礎病情況。

另外，返台後需服從台灣防疫部門的相關要求，若被台灣防疫部門監測出疑似感染症狀，自己承擔一切後果，並第一時間將有關情況反饋至湖北方面（原在鄂停留所在地台辦）。

海基會也證實，確實有接到台辦的通知，目前正在統計返台的人數，會密切關注相關訊息，持續溝通協調，希望讓國人平安返回台灣。至於滯留武漢台人將以何種包機形式、回台後如何隔離，尚在討論中。

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(中時電子報)