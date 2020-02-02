嘉邑玉皇宮祝壽大典由市長黃敏惠擔任主祭官。（呂妍庭攝）

嘉邑玉皇宮祝壽大典依古禮進行。（呂妍庭攝）

嘉邑玉皇宮在大年初九這天，從昨天晚上11點至今，人潮川流不息，廟裡廟外擠得水洩不通。（呂妍庭攝）

廟方事先準備的2000分10元發財金，更是早早就吸引民眾排隊領號碼牌，人龍長達1、2公里長。（呂妍庭攝）

廟方事先準備的2000分10元發財金，更是早早就吸引民眾排隊領號碼牌，人龍長達1、2公里長。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠今2日上午參加嘉邑玉皇宮祝壽大典時，強調防疫作戰除靠天公伯保佑，也需要大家認真打拚，更向中央喊話，口罩不要依人口數換算、配發，指嘉義市的醫療服務對象遍及雲嘉南，外縣市民眾到嘉義市就醫「我們不能拒絕」，呼籲中央對醫療第一線人員提供更合理及周全的防護措施。

嘉義市唯一且最早主祀玉皇上帝的嘉邑玉皇宮在大年初九這天，從昨天晚上11點至今，人潮川流不息，廟裡廟外擠得水洩不通，黃敏惠除到場發送金鼠年小紅包，也與新科立委王美惠、議長莊豐安、議員陳家平、張秀華等人參加祝壽大典，而廟方事先準備的2000分10元發財金，更是早早就吸引民眾排隊領號碼牌，人龍長達1、2公里長，近12點發財金全數發完，仍有近百人沒領到，悻悻然離去。

黃敏惠主持完祝壽大典後，表示面對武漢肺炎來勢洶洶，除了祈求上天協助，保佑台灣、嘉義，讓大家平安健康，安和樂利，更需要大家一起努力防疫，雖然口罩有一點缺乏，但市府已向中央反應，期望中央在這個時刻，應該讓有需要的人就近就能買得到口罩。

黃敏惠說，市府第一時間就把口罩的存量提供給第一線醫療、防疫人員，但現在已使用到安全量，請中央趕快提供地方合理價格且該有的口罩量，讓該有的口罩可以買得到，尤其是兒童口罩，並呼籲民眾不要囤積。

黃敏惠進一步向中央喊話，強調不要按照各縣市人口數來分發口罩數量，尤其嘉義市醫療發達，承接很多雲嘉南的醫療服務，很多人到嘉義市就醫，「大家進來，我們不能拒絕」，特別請中央對第一線醫療人員提供更合理及周全的防護措施。

(中時 )