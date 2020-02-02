日籍男藝人葛西健二，前年因3個月大的女兒傷重不治，引起各界討論，經調查、審理後，排除虐嬰嫌疑，還他遲來的公道，但他受輿論壓力，難重返演藝圈工作，近日有讀者遇見他帶著兩隻柴犬到公園散步，現況難得曝光。

葛西健二在1月18日上午11點帶著兩隻柴犬到住家附近的公園放風散步，他身穿綠色夾克，特別戴上棒頭帽壓低帽簷，但仍可認出是本人。讀者也指出，時常看見葛西健二獨自在附近遛狗。

葛西健二幾年前經營部落格，不時PO出愛犬「少爺」及「二少爺」的日常，像是剪毛、幫狗按摩、認識其他狗狗、出門玩、結紮、添購寵物包等，看得出他相當寵愛狗狗，對動物非常有耐心愛心，像是他有次分享帶狗打疫苗，心疼狗狗不想打針，「看到醫生準備疫苗，開始緊張。尾巴垂下來，不想要打針...忍住吧，回家幫他揉打針的部位，辛苦了！」

葛西健二曾在部落格分享狗狗日常。（圖／翻攝葛西健二部落格）

葛西健二來台發展十多年，原是《WTO姐妹會》班底，也客串電視劇、電影，自2018年女兒不幸身亡，難走出喪女之痛，也因輿論難重返演藝圈，他曾被目擊賣章魚燒、烤丸子、炒麵等日式料理，吃過的人都誇他手藝十分道地，讚許他積極轉職謀生。

帶狗狗打預防針。（圖／翻攝葛西健二部落格）

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(中時電子報)