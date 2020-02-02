武漢肺炎疫情延燒，仍有400多名台人滯留武漢，今（2）日武漢台協證實，近日滯留台人能包機返台，感染武漢肺炎的金姓台商，則不在名單中。

據中新社報導，近日將協助安排首批200多名台胞乘民航包機從武漢返回台灣，已開始要求滯留台商填寫登記返台意願表，並與各區的台辦人員聯繫。

據《中央社》報導，台北市家長協會總會長徐正文證實，已感染肺炎的金姓台商，已在武漢協和醫院進行治療，其家人多數在當地，所以不在返台名單內。

(中時電子報)